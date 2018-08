Rheinische Post: Verdi-Chef unterstützt Renten-Vorstoß des Finanzministers

Düsseldorf (ots) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat Sympathie für denRentenvorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geäußert.Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) sagte er, es seiabsolut richtig, dass die SPD das Rentenniveau über das imKoalitionsvertrag genannte Jahr 2025 hinaus stabilisieren will."Diese Diskussion muss geführt werden. Und es geht kein Weg daranvorbei, die Renten in Deutschland armutsfest zu machen", sagteBsirske.Zugleich erklärte er, angesichts des Fachkräftemangels in derPflege mache es Sinn, auch im Ausland zu rekrutieren. "Die nunvorgelegten Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz sind eine Chance,auch hierüber qualifiziertes Personal in allen Branchen anzuziehen."Bsirske erklärte auch bei diesem Thema Sympathien für einenSPD-Vorstoß: "Im Übrigen begrüße ich die Forderung, dass auchAsylbewerber einen Spurwechsel vollziehen dürfen. Menschen, die dieSprache können und die einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz habenabzuschieben und gleichzeitig andere als Einwanderer gewinnen zuwollen, macht keinen Sinn."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell