Düsseldorf (ots) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat die Kritik derArbeitgeber und der Union am neuen SPD-Arbeitsmarkt-Konzeptzurückgewiesen. "Der Vorwurf des Arbeitgeberlagers und der Union,der SPD-Vorschlag sei rückwärtsgewandt, ist völlig aus der Luftgegriffen. Das Gegenteil ist der Fall", sagte Bsirske der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "EinRecht auf Berufsqualifizierung und Weiterbildung in Zeiten vondigitalen Umbrüchen in der Arbeitswelt hilft den Arbeitnehmern, ihreQualifikationen auf der Höhe der Zeit weiter zu entwickeln und damitihren Arbeitsplatz zu sichern", sagte Bsirske. "Das ist doch dasGegenteil von Rückwärtsgewandtheit. Das ist ein Schritt nach vorneund zukunftsgewandt", sagte der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft.