Rheinische Post: Verdi-Chef Bsirske lehnt Telekom-Verkauf ab

Düsseldorf (ots) - Verdi-Chef Frank Bsirske hält nichts von einemVerkauf von Telekom-Aktien zur Finanzierung des Breitband-Ausbaus."Davon rate ich dringend ab. Man sollte nicht das Tafelsilberverscherbeln", sagte Bsirske der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Allein in diesem Jahr habender Bund und die KfW Dividenden in Höhe von knapp 900 Millionen Euroeingestrichen. Es wäre doch absurd, wenn öffentliches Vermögenveräußert wird, um das Eigentum privatwirtschaftlicher Unternehmen zusubventionieren. Das wäre eine Sozialisierung von Investitionsrisikenbei einer Privatisierung von Gewinnen", sagte Bsirske. Die Liberalenwollen die Anteile des Bundes an der Telekom verkaufen, um einGlasfasernetz aufzubauen.