Rheinische Post: Verbraucherschützer: Regierung muss Musterklage einführen

Düsseldorf (ots) - Deutschlands oberster Verbraucherschützer KlausMüller hat in der Debatte um die Einführung von Musterklagen dieBundesregierung in die Pflicht genommen. "Es ist endlich in denmeisten Köpfen und über Parteigrenzen hinweg angekommen, dass wir dieMusterfeststellungsklage brauchen", sagte Müller, Chef desVerbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "DieMusterfeststellungsklage muss für die jetzige und die künftigeBundesregierung oberste Priorität haben, damit Verbraucher nie wiederso alleine gelassen werden, wie im Fall der Abgasmanipulation", fügteMüller hinzu. Wenn die Koalitionäre nun streiten würden, an wem derGesetzentwurf gescheitert sei, helfe das Verbrauchern gar nicht,sagte er.Müller reagiert damit auf jüngste Äußerungen von BundeskanzlerinAngela Merkel (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) imWahlkampf. Merkel hatte sich in einem Interview und bei ihrerSommer-Pressekonferenz in Berlin grundsätzlich offen gegenüberMusterklagen gezeigt, dabei aber den Gesetzentwurf von Maas als nichtakzeptabel kritisiert. Der SPD-Politiker wies die Anwürfe zurück, undwarf der Union eine Blockadehaltung vor. Musterklagen sollenVerbraucherrechte stärken, indem sie es Verbänden ermöglichen würden,etwa im Abgasskandal für geschädigte Autobesitzer gegenFahrzeughersteller vor Gericht zu ziehen.