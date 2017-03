Rheinische Post: Verbraucherschützer-Chef fordert Pkw-Maut für alle

Düsseldorf (ots) - Deutschlands oberster Verbraucherschützer,Klaus Müller, hat mittelfristig eine Pkw-Maut für alle Autofahrer inDeutschland gefordert. "Wir brauchen die Pkw-Maut mittelfristig füralle in Deutschland und Europa", sagte Klaus Müller, Chef desBundesverbandes Verbraucherzentrale (vzbv), der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Insofern sei diePkw-Maut, die jetzt vom Bundestag beschlossen werde und zunächst nurAusländer zusätzlich belasten solle, "nur ein Einstieg". "Autoverkehrhat extreme externe Kosten etwa durch die Klimabelastung", sagteMüller. "Daher müssen wir die Verursacher, die Autofahrer, für dieseKosten zur Kasse bitten." Die Maut sollte "europaweit für alleAutofahrer eingeführt werden und für alle Verkehrsmittel auf derStraße gelten, also auch für Busse", sagte Müller. Längerfristig gehees darum, "dass auch alle deutschen Autofahrer eine Maut zahlen, diedann zweckgebunden der Infrastruktur zu Gute kommt", sagte auch derFriedrichshafener Verkehrswissenschaftler Alexander Eisenkopf derRedaktion. "Wir hätten dann tatsächlich zusätzliche Finanzmittel fürden Erhalt und Ausbau des Straßennetzes, die dringend erforderlichsind", sagte Eisenkopf. Der Bundestag soll die Einführung derPkw-Maut am heutigen Freitag beschließen. Sie soll zunächst nurausländische Autobahnnutzer belasten. Deutsche Autofahrer sollen dieMaut zwar auch bezahlen müssen, werden gleichzeitig aber durch eineSenkung der Kfz-Steuer im gleichen Umfang entlastet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell