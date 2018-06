Rheinische Post: Verbraucherschützer-Chef: Scheuer muss Autoindustrie zur Verantwortung zwingen

Düsseldorf (ots) - Deutschlands oberster Verbraucherschützer,Klaus Müller, hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) imDieselskandal aufgefordert, die Autohersteller jetzt konsequent zurVerantwortung zu ziehen. "Der Verkehrsminister muss wissen, dass dieSchonfrist für die deutsche Autoindustrie vorbei ist", sagte Müllerder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Auch seineGlaubwürdigkeit nimmt großen Schaden, wenn er es nicht schafft, dieAutohersteller zur Verantwortung zu ziehen und in die Pflicht zunehmen: Wer ein Auto für viel Geld kauft, darf doch erwarten, dass erdas bekommt, was er bestellt hat", sagte Müller. "MillionenVerbraucher sind betroffen, die Risiken sind immens", so Müller. Mitder Salamitaktik der Konzerne müsse endlich Schluss sein. "WirVerbraucherschützer werden nicht müde zu fordern, dass Verbrauchernicht auf den Schäden sitzen bleiben dürfen. Darauf muss der Ministerzügigst Antworten finden", forderte der Chef der VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv). Der Rückruf von HunderttausendenDaimler-Fahrzeugen sei für die Verbraucher eine "schockierendeNachricht".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell