Rheinische Post: Verband warnt vor sieben Milliarden Euro für Entschädigungen bei Netzausbau

Düsseldorf (ots) - Vor Beginn der an diesem Dienstag startenden"Netzausbaureise" von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vorEntschädigungen an Landwirte beim Ausbau von Stromtrassen gewarnt."Der Deutsche Bauernverband fordert jährliche Pachtzahlungen fürLandwirte, auf deren Grundstücken Höchstspannungsleitungen verlegtwerden sollen", sagte Stefan Kapferer, Vorsitzender derBDEW-Hauptgeschäftsführung, der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). Im Koalitionsvertrag sei dazu ein Prüfauftrag aufgenommenworden. "Summiert auf die durchschnittliche Abschreibungsdauer vonNetzinvestitionen würden solche Entschädigungen rund siebenMilliarden Euro an Kosten verursachen", sagte Kapferer. Der Präsidentder zuständigen Bundesnetzagentur, Jochen Homann, drückte unterdessenaufs Tempo beim Netzausbau. "Das bisherige Tempo beim Netzausbauhinkt dem raschen Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung hinterher.Der Netzausbau muss also aufholen", sagte Homann der "RheinischenPost" und verwies auf hohe Kosten für die Stabilisierung derNetze wegen fehlender Leitungen. "Diese Kosten werden erst wiedersinken, wenn wir beim Netzausbau substanziell vorangekommen sind."