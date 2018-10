Rheinische Post: Verbal abrüsten

Düsseldorf (ots) - von Godehard UhlemannDer Anschlag in der Synagoge von Pittsburgh war einepolitisch motivierte Tat. Menschen werden in einem Gotteshauserschossen, nur weil dem Täter deren geistig-religiöse Ausrichtungnicht passt. Welch ein Fanal. Präsident Donald Trump beklagt denzunehmenden Hass in den USA. Das Land befindet sich am Vorabend vonKongresswahlen in aufgeheiztem Zustand. Der Präsident hat mit seineraggressiven Rhetorik viel zur Verrohung der Gesellschaftbeigetragen. Trump war nie ein ausgleichendes Element für dieGesellschaft. Labile Menschen fühlen sich von seiner polarisierendenArt angestachelt. Wer Bombenpaketen oder Attentaten Einhalt gebietenwill, muss aufklären und Unwissen, Vorurteile und den Hass aufAndersdenkende bekämpfen. Das fängt mit der eigenen Wortwahl in derpolitischen Auseinandersetzung an.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell