Düsseldorf (ots) - Mehrere deutsche Spitzensportverbände rechnennicht mehr damit, dass sich die vor fast genau einem Jahrbeschlossene Leistungssportreform schon bei den kommenden OlympischenSommerspielen positiv auswirkt. "BMI und DOSB sind sich über vieleThemen uneins, zum Beispiel in der Frage der Bundesstützpunkte. Außerviel Hin und Her hat sich hier nicht viel ergeben. Auch ist dieMittelvergabe an die Verbände weiter unklar. Deswegen ist für michder Zug für die Spiele 2020 in Tokio jetzt schon abgefahren", sagteMichael Scharf, Präsident des Verbandes für Modernen Fünfkampf, derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).Claudia Bokel, Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, kritisierte:"Wir sind bereit, neue Strukturen umzusetzen und uns neuaufzustellen. Allerdings können wir keine Berge versetzen, wenn diefinanziellen Rahmenbedingungen so bleiben oder, besser gesagt nochunplanbarer werden als bisher." Der Präsident des DeutschenKanu-Verbandes, Thomas Konietzko, hat bei der Leistungssportreformderweil gar einen Geburtsfehler ausgemacht. Die Reform kranke daran,dass "die Verantwortlichen von BMI, den Ländern aber auch vom DOSBbereits mit vorgefertigten Meinungen diese Diskussion begannen undvorrangig das Ziel hatten, ihre Vorstellungen durchzusetzen." DerDOSB selbst sieht vor seiner Mitgliederversammlung am Samstag inKoblenz die Reform auf einem guten Weg und den Ball nun bei derPolitik. "Der Sport hat seine Hausaufgaben gemacht. Entscheidend wirdnatürlich nun die Finanzierung sein."