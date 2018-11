Rheinische Post: VZBV-Chef Müller fordert Sanktionen bei der Bahn wegen Unpünktlichkeit

Düsseldorf (ots) - Deutschlands oberster Verbraucherschützer KlausMüller hat den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG aufgefordert, beiVerstößen gegen die Pünktlichkeitsziele künftig Sanktionen gegen dieVerantwortlichen im Konzern zu verhängen. "Der Aufsichtsrat mussendlich klare Ziele in puncto Pünktlichkeit und Qualität setzen.Werden diese Ziele nicht erreicht, muss er Sanktionen verhängen unddurch eine Trennung von Netz und Betrieb mehr Wettbewerb erreichtwerden", sagte Müller der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).Die Bahn wird ihr Pünktlichkeitsziel im laufenden Jahr deutlichverfehlen. Ein wichtiger Grund dafür sind zu hohe Einsparungen und zugeringe Investitionen in den vergangenen Jahren. Am Donnerstag warzudem bekannt geworden, dass nur jeder fünfte ICE derzeit vollfunktionsfähig ist. Der Chef des Bundesverbandes Verbraucherzentrale(vzbv) machte dafür auch die Bundesregierung verantwortlich. "DieBundesregierung schafft es bisher nicht, die Deutsche Bahn fit fürdie Verkehrswende zu machen", sagte Müller. "Für Bahnreisende sindStörungen und Verspätungen schon fast der Normalzustand", sagte dervzbv-Chef. "Das macht Bahnreisen für Verbraucherinnen und Verbraucherzur Belastung. Die Bahn ist dadurch als Verkehrsmittel wenigattraktiv", sagte Müller.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell