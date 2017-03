Rheinische Post: VRR erhöht Ticketpreise im Januar 2018

Düsseldorf (ots) - Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wird zum1. Januar 2018 die Preise anheben. Zwar gebe es noch keine Details,sagte VRR-Vorstand José Luis Castrillo der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Klar ist aber,dass wir eine aufwandsorientierte Tarifentwicklung haben." Auch wennsich die Energiepreise zuletzt günstig entwickelt hätten, gebe eserhebliche Personalkostensteigerungen durch hohe Tarifabschlüsse."Der Personalkostenblock macht 50 Prozent aus. Daran kann man schonerahnen, wohin die Reise geht", so Castrillo.Zugleich kündigte er an, das Angebot für verbundübergreifendeTickets weiterzuentwickeln. "Wir haben schon das ,Einfachweiter'-Ticket, ein Pauschalticket, mit dem man in denVerkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) hineinfahren kann. Das hat sichallein im Januar 50.000 Mal verkauft. Das wollen wir weiterausbauen", sagte Castrillo. Auch dazu solle es Lösungen zum 1. Januar2018 geben. Zudem solle es ab dem kommenden Jahr möglich sein,VRS-Tickets über die VRR-App zu kaufen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell