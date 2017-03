Rheinische Post: VRR-App erhält ab April integrierten Ticketshop

Düsseldorf (ots) - Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr will seine App"Companion" nutzerfreundlicher machen. Tarif-Vorstand José LuisCastrillo sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe): "Wir bringen Anfang bis Mitte April eine neueVersion der App auf den Markt, die wir jetzt über 18 Monateentwickelt haben." Das Design sei viel schlanker gestaltet - dieantiquierte Datenbank-Anmutung, die viele Kunden verwirrend fanden,verschwinde. "Die Hauptneuerung ist aber, dass wir den Ticketshopintegrieren. Bislang benötigen Sie zwei Apps, die Handy-Ticket-Appund die VRR-App. Das gibt es künftig aus einem Guss", so Castrillo.Bis Ende Mai solle zudem für die Stammkunden ein Tarifcheckeingeführt werden. "Die App signalisiert dann, wenn sich die Kundenaußerhalb des Gültigkeitsbereiches ihres Tickets bewegen wollen. DasZusatzticket kann dann gleich hinzugebucht werden", sagte der fürTarife und Digitalisierung zuständige VRR-Vorstand.Castrillo kündigte zudem an, die Datenqualität zu verbessern. "80Prozent aller Fahrzeuge werden heute in Echtzeit erfasst. Das wollenwir ausbauen." Auch bei Störungen und Baustellen müsse der VRR demKunden in Echtzeit mitteilen können, wenn er betroffen sei."Langfristig muss es auch möglich sein, dass der Kunde perAmpelsystem in der App angezeigt bekommt, ob eine Rolltreppe und einAufzug in einer Station funktioniert." Bislang seien allerdings erst50 Prozent der Stationen mit entsprechenden Systemen ausgerüstet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell