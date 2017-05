Rheinische Post: Der Unterrichtsausfall ist nur ein Problem

Düsseldorf (ots) - von Kirsten BialdigaEs gibt nicht viele Politikfelder, in denen eine Landesregierungso viel bewirken kann wie in der Schulpolitik. Abitur nach acht oderneun Jahren, neue Schulformen wie Gesamtschule oderOrientierungsstufe, längeres oder kürzeres gemeinsames Lernen - überall dies können Landespolitiker entscheiden. Entsprechend groß sinddie Unterschiede zwischen den Bundesländern bei Investitionen inBildungspolitik, Abi-Noten, Wochenstunden oder Klassengrößen. Invielen dieser Disziplinen rangiert NRW bundesweit mittlerweile imunteren Drittel, bei Leistungsvergleichen stehen hiesige Schüler oftgar nicht gut da. Dabei ist der Rohstoff Wissen gerade fürNordrhein-Westfalen existenziell, wenn der Strukturwandel zumkonkurrenzfähigen Hightech-Standort gelingen soll. Im Schulalltagaber mit seinen Schiefertafeln, wackeligen Overhead-Projektoren,schlechten W-Lan-Verbindungen und spärlichen Computerplätzen deutetdarauf wenig hin. Es ist gut, wenn Schwarz-Gelb die Schulpolitik insZentrum des Regierungshandelns stellen will. Auch die Bekämpfung desUnterrichtsausfalls und mehr Lehrerstellen sind ein Schritt in dierichtige Richtung. Getan ist es damit allerdings noch lange nicht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell