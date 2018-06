Rheinische Post: Universitäten müssen mehr Lehrer ausbilden Kommentar Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Dass es in Deutschland erneut einen eklatantenLehrermangel gibt, ist nicht nachvollziehbar. Schließlich sind diesteigenden Geburtenzahlen und der jetzt daraus folgende Mehrbedarf anLehrern mit einer Vorlaufzeit von sechs Jahren bekannt. FehlendeVoraussicht in der Schulpolitik ist aber nur eine Ursache. Eineandere liegt bei den Verantwortlichen in den Universitäten. Sieengagieren sich vielfach lieber für die Forschung, die mehr Renommeeverspricht, als für die Einrichtung neuer Studienplätze zurLehrerausbildung. Zumal etwa Grundschullehrer drei Fächer studierenmüssen und damit Abstimmungsbedarf mit anderen Disziplinen verbundenist. Die verfehlte Planung zwingt jetzt zum Lückenstopfen: Es isteine reine Notmaßnahme, wenn in NRW tausende Erzieher in dieGrundschulen einrücken sollen, um dort die Lehrer zu entlasten. Umdie Situation an den Grundschulen dauerhaft zu verbessern, braucht esandere Lösungen. Grundschullehrer sollten künftig genauso besoldetwerden wie ihre Kollegen an Gymnasien, dann steigt auch der Anreiz,diesen Beruf zu ergreifen. Wie so oft ist Skandinavien hier Vorbild -übrigens auch bei den Leistungen der Grundschüler.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell