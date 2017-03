Rheinische Post: Uniper treibt Abbau von 500 Stellen voran

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Düsseldorf (ots) - Die Eon-Tochter Uniper treibt den Abbau von 500ihrer 13.000 Stellen voran. 500 Arbeitsplätze sollen im Rahmen desSparprogramms "Voyager" wegfallen, erfuhr die in Düsseldorferscheinende "Rheinische Post" (Dienstagsausgabe) ausGewerkschaftskreisen. Am vergangenen Freitag seien Vertreter vonUniper sowie der Gewerkschaften IGBCE und Verdi zusammengetroffen.Die Verhandlungen seien aber vertagt worden.Uniper-Sprecher Leif Erichsen wollte sich zum Stellenabbau nichtäußern und verwies auf die laufenden Gespräche mit denGewerkschaften.Konzern-Chef Klaus Schäfer hatte im November nur angekündigt, dassjede vierte Führungsposition in der Uniper-Verwaltung wegfallen soll.Uniper hat am Konzernsitz in Düsseldorf 1600 Mitarbeiter.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell