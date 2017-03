Rheinische Post: Unionspolitiker wollen Doppelpass neu regeln

Düsseldorf (ots) - Angesichts der jüngsten deutsch-türkischenAuseinandersetzungen plädieren Unionspolitiker für eine Änderung desDoppelpassgesetzes. "Wir müssen das Thema Doppelstaatlichkeitprinzipiell neu regeln", sagte Innen-Staatssekretär undNiederrhein-CDU-Chef Günter Krings der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Die immer weitere Öffnung derMehrfach-Staatsbürgerschaften habe "keinen Beitrag zur Integrationgeleistet", sagte Krings. "Wie der Fall Deniz Yücel zeigt, führt sienicht einmal dazu, dass unser Staat einen Doppelstaatler wirksam vordem Erdogan-Regime schützen kann", so der CDU-Politiker. DerDoppelpass könne immer nur die Ausnahme aufgrund einer besonderenBiographie sein, dürfe aber niemals zur Regel werden. Der Chef derJungen Union, Paul Ziemiak, verwies auf einen entsprechendenBeschluss des CDU-Bundesparteitages, der sich als "absolut richtig"erwiesen habe. "Gerade in diesen Tagen müssen wir leider wiedererleben, zu welchen Problemen und Loyalitätskonflikten eine doppelteStaatsbürgerschaft für Menschen außerhalb der EU führen kann", sagteZiemiak der Redaktion.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell