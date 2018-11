Rheinische Post: Unionspolitiker verlangen Bundestagsabstimmung über Vorbehalte von Merz und Spahn gegen UN-Migrationspakt

Düsseldorf (ots) - Unionspolitiker drängen auf eine Abstimmung imBundestag über deutsche Vorbehalte gegen den geplantenUN-Migrationspakt. Nach Informationen der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Samstag) versuchen Abgeordnete, eine Zustimmung des Bundestagszu dem Pakt nur mit klaren Einschränkungen durch eine Protokollnotizzu erwirken. Damit greifen sie die Haltung der beiden Kandidaten fürden CDU-Vorsitz, Friedrich Merz und Jens Spahn, gegen ihreKonkurrentin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Kanzlerin Angela Merkelauf. Bis zur Fraktionssitzung am Dienstag werde versucht, einenentsprechenden Passus in den von CSU-Landesgruppenchef AlexanderDobrindt zur parlamentarischen Unterstützung des Paktes gedachtenAntrag der Union einzubringen, hieß es in Parteikreisen. DerVorsitzende der Werte Union, Alexander Misch, sagte der Redaktion,ohne zusätzliche Erklärung des Bundestags für die UN-Konferenz MitteDezember in Marokko "wird es keinen konsensfähigen Antrag der CDU/CSUgeben". Keine Verpflichtung des Pakts dürfe eine rechtliche Wirkungfür Deutschland entfalten. Damit wollen die Kritiker etwa verhindern,dass zusätzliche Asylgründe geschaffen und Migranten grundsätzlich"gleichberechtigten Zugang" wie deutsche Staatsbürger zumSozialsystem bekommen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell