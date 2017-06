Rheinische Post: Unionsfraktionsvize lehnt Bürgschaft für Air Berlin ab

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) hateine politische Bürgschaft für die angeschlagene Fluglinie Air Berlinabgelehnt. "Die Politik kann das Unternehmen nicht mit staatlichenMitteln am Laufen halten", sagte Fuchs der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Air Berlin müssedas mit seinen Eigentümern und vielleicht doch noch mit neuenPartnern hinbekommen. "Ansonsten muss das Unternehmen aus dem Marktausscheiden, so bedauerlich ich das fände", sagte Fuchs. Er wünschesich sehr, dass Air Berlin die gegenwärtigen Herausforderungenmeistere. "Das wünsche ich mir vor allem für die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, die zum Teil schon seit vielen Jahren für dasUnternehmen tätig sind." Trotzdem liege der Schlüssel zu einer Lösungallein in den Händen des Unternehmens, betonte Fuchs.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell