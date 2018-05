Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende Vorsitzende derUnionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), will höhereZahlungen Deutschlands an die EU an Bedingungen knüpfen. "ImKoalitionsvertrag haben wir uns für den Bereich Europa bereits aufgewisse Mehrausgaben verständigt. Diese Zusage resultiert aus denHerausforderungen, vor denen wir in Europa stehen, ist aber nicht alsBlankoscheck zu verstehen", sagte Brinkhaus der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Vielmehr werdesich Deutschland in den kommenden Monaten sehr genau anschauen, wofürin dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen die Mittel ausgegeben werdensollten und was dies konkret für Deutschland bedeute.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell