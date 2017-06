Rheinische Post: Unionsfraktionschef Kauder dringt auf schnelle Entscheidung für Abzug aus Incirlik

Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) dringtauf eine schnelle Entscheidung für den Abzug der Bundeswehr-Soldatenaus Incirlik. "Die Bundeswehr muss aus Incirlik abziehen. Die Türkeiverweigert den Bundestagsabgeordneten nun endgültig das Besuchsrecht.Das zwingt uns ohne Wenn und Aber zur Verlegung derTornado-Aufklärungsflugzeuge", sagte Kauder der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Dies sei umsobedauerlicher, als die Einheit durch ihre Aufklärungsflüge den Kampfgegen den islamistischen Terrorismus unterstütze, der Woche für Wocheüberall auf der Welt und leider auch in Europa immer neue Todesopferfordere. "Alle friedliebenden Staaten sollten diesen Kampfunterstützen. Die Bewegungsgründe der Türkei, das Besuchsrecht zuverweigern, sind angesichts dieser Herausforderung überhaupt nichtnachvollziehbar", sagte Kauder. Die Bundeswehr sei vorbereitet. "DieAbzugsentscheidung sollte daher schnell getroffen werden." Ob dieEntscheidung zur Verlegung vom Bundestag selbst getroffen werdenmüsse oder innerhalb des bestehenden Mandats möglich sei, sollten dieBundestagsfraktionen bis zur nächsten Sitzungswoche klären. "In jedemFall wäre auch eine Änderung des Mandats rasch möglich."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell