Rheinische Post: Unions-Wirtschaftspolitiker fordern Wiedereinführung der Meisterpflicht für 53 Handwerksberufe

Düsseldorf (ots) - Der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung(MIT), Carsten Linnemann, hat die Wiedereinführung der Meisterpflichtfür alle Handwerksberufe gefordert. "Wir müssen für die 53 Gewerkedie Meisterpflicht wieder einführen, die 2004 von Rot-Grünabgeschafft wurde", sagte Linnemann der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "In diesen 53 Gewerken findetso gut wie keine duale Ausbildung mehr statt", sagte Linnemann."Außerdem geht innerhalb der ersten fünf Jahr nach Gründung dieHälfte dieser Betriebe ohne Meister pleite", sagte derCDU-Wirtschaftspolitiker. Er will auch die bisherige rechtlicheBegründung für die Meisterpflicht ändern. "Der Meisterbrief muss einBildungsstandard sein wie die Gesellenprüfung, das Abitur oder derHochschulabschluss", sagte Linnemann. "Dann sind wir das Problem derEinmischung von außen los, denn Bildungsstandards unterliegen alleinder nationalen Hoheit", sagte er. Bisher werden Meisterpflicht oderMeisterzwang damit begründet, dass im Handwerk der Schutz vorGefahren für Gesundheit oder Leben von Dritten gewährleistet seinmuss. Meisterzwang oder Meisterpflicht bedeuten, dass es nurMeistern und gleichstellten erlaubt ist, handwerkliche Betriebe zuführen.