Düsseldorf (ots) - Die Chefs der Unionsfraktionen von Bund undLändern wollen für Kinder von Flüchtlingen "Rechtsstaatsklassen"beziehungsweise einen "Wertekunde-Unterricht" bundesweit an Schuleneinführen. Das geht nach Informationen der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe) aus einemBeschlussentwurf hervor, der auf der Konferenz derUnionsfraktionschefs in Frankfurt am Main verabschiedet werden soll."Die Integration derer, die in Deutschland bleiben können, hat -nicht zuletzt zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens -Priorität. Dazu gehört über den notwendigen Willen zum Spracherwerbhinaus auch die bundesweite Einführung von Rechtsstaatsklassen bzw.Wertekundeunterricht, um Flüchtlingen die Werte und Grundregelnunseres Rechtsstaates zu vermitteln", heißt es in dem Papier derFraktionschefs. "Sprach- und Wertevermittlung soll derRegelbeschulung vorgeschaltet sein und sind unabdingbareVoraussetzung für gelingende Integration", zitiert die Zeitung ausdem Papier. "Ziel dieses Unterrichts soll sein, dass Flüchtlinge sichin unserem Werte-/Rechtsstaatssystem besser zurechtfinden können undihnen gleichzeitig die Grenzen und Verpflichtungen unseresRechtsstaates vermittelt werden." Konstitutionelle Normen desGrundgesetzes wie die Achtung der Menschenwürde, diefreiheitlich-demokratische Grundordnung, die Gewährleistung derPresse- und Meinungsfreiheit, das Gewaltmonopol des Staates und dieGleichberechtigung von Mann und Frau "stehen als unverzichtbare Werteüber kulturell oder religiös abweichenden Auffassungen". DieFraktionschefs von Bund und Ländern schließen sich damit Plänen vonBayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an.