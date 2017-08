Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat für dienächste Wahlperiode eine "neue Konzentration auf dieWirtschaftspolitik" gefordert und Vizekanzler Sigmar Gabrielkritisiert. "Der Bundeswirtschaftsminister muss wieder Anwalt dervernünftigen Belange der Wirtschaft werden - insbesondere der kleinenund mittelständischen Unternehmen", schrieb Kauder in einemGastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post"(Freitagausgabe). Vizekanzler Sigmar Gabriel sei alsBundeswirtschaftsminister "vor allem mit der Durchsetzung desSPD-Programms in der Koalition beschäftigt" gewesen. Die Einstellung"erst die Partei, dann das Land" müsse sich wieder ändern, erklärteKauder.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell