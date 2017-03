Rheinische Post: Union will Heimatministerium auf Bundesebene

Düsseldorf (ots) - Die Union will nach der Bundestagswahl einHeimatministerium auf Bundesebene einrichten, das sich insbesondereum die Stärkung des ländlichen Raums kümmert. Dies geht aus einemPapier der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden-Konferenz hervor, das der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe)vorliegt. Das bisherige Landwirtschaftsministerium soll künftigzuständig sein für "Ernährung, Landwirtschaft, ländliche Räume undHeimat", wie es in dem sechsseitigen Papier heißt. "Wo der Staat sichaus der Fläche zurückzieht, haben Populisten leichtes Spiel. Wirwerden ihnen die kleinen Orte und Städte nicht überlassen", sagteThüringens CDU-Fraktionschef und Vorsitzender der Konferenz, MikeMohring, der Redaktion. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU)warnte vor einer "Teilung Deutschlands", wenn der ländliche Raumnicht gestärkt wird. Deutschland solle kein Land sein, "wo es in derMehrzahl der Ballungsräume aufwärts geht, sich aber auf dem Land dieLage für die Menschen schleichend verschlechtert. Das Land mussHeimat bleiben", sagte Kauder. Die konkreten Ideen in dem Papier: Umdas Leben auf dem Land attraktiv zu halten, soll es künftigbeispielsweise ein "Landlehrerstipendium" für Lehramtsstudentengeben, die sich bereit erklären, "später als Lehrer auf dem Land zuarbeiten". Dadurch könnten auch bestimmte Fächerkombinationengefördert werden, heißt es in dem Papier. Ähnliches hat die Union beiden Ärzten vor: Wer sich dazu bereit erklärt, für einige Zeit ineiner unterversorgten Region zu praktizieren, soll bevorzugt einenMedizin-Studienplatz erhalten. Zudem plant die Union schnelleresInternet mit "Glasfaser bis ans Haus". 16-Jährige sollen inAusnahmefällen schon einen Führerschein machen können -beispielsweise, wenn sie zu einer Ausbildungsstätte pendeln müssen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell