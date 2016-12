Rheinische Post: Union warnt vor Sicherheitslücke im BND-Gesetz

Düsseldorf (ots) - Nach Einschätzung der Union enthält dasBND-Gesetz eine Sicherheitslücke bei der Abwehr neuer terroristischerAnschläge. "Wenn der BND sieht, dass aus der IS-Hochburg Rakkaregelmäßig Kommunikation mit Deutschland läuft, darf er die nichtaufklären, so lange er nicht weiß, zwischen wem diese Verbindungexistiert", sagte CDU-Innenexperte Armin Schuster der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Dabei liege esdoch auf der Hand, dass es sich um "Steuerungsimpulse vom IS fürpotenzielle Attentäter" handeln könne. "Hier müssen wir uns für dasBND-Gesetz dringend etwas Neues einfallen lassen", sagte Schuster.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell