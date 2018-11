Rheinische Post: Union und SPD wollen Streit um UN-Migrationspakt durch Bundestagsabstimmung beilegen

Düsseldorf (ots) - Union und SPD wollen nach Informationen der"Rheinischen Post" mit einer Abstimmung über den umstrittenenUN-Migrationspakt in dieser Woche im Bundestag parlamentarischabsichern, dass Deutschland auch künftig über seineFlüchtlingspolitik selbst entscheidet. Damit wollen dieKoalitionsfraktionen den Streit über den Pakt beenden und diedeutsche Unterstützung für den Pakt Mitte Dezember in Marokkosichern. "Die nationale Souveränität Deutschlands steht nicht zurDisposition", heißt es in einem der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag) vorliegenden Entwurf der Spitzen von CDU, CSU und SPD. Dienationale Migrationspolitik bleibe selbstbestimmt. Der Pakt"begründet keine einklagbaren Rechte und Pflichten und entfaltetkeinerlei rechtsändernde oder rechtssetzende Wirkung". DerVorsitzende der Werte Union, Alexander Mitsch, sagte der "RheinischenPost", die Bundesregierung müsse per Bundestagsbeschluss zurSicherstellung verpflichtet werden, dass die SouveränitätDeutschlands in der Migrationspolitik durch den UN-Pakt "in keinerWeise eingeschränkt wird". "Nur dann wird er tatsächlich das von derUnion angestrebte Ziel erfüllen, ungesteuerte Migration nachDeutschland zu verringern, und auch die Akzeptanz in der Bevölkerungfinden."In dem gemeinsamen Antrag von Union und SPD heißt es ferner,"Deutschland übernimmt bei der Migration deutlich mehr Verantwortungals andere Länder, auch in der Europäischen Union. Das wollen wirändern - unter anderem durch eine fairere Verteilung". Die Grenzender Integrationsfähigkeit in Deutschland würden sichtbar. Der Paktliege deshalb in deutschem Interesse. "Wir stellen fest, dass derPakt diese nationalen Maßnahmen unberührt lässt, internationalergänzt und einen wichtigen Beitrag zur Ordnung, Steuerung undBegrenzung von Migration leistet." Deutschland verlange, dass alleBürger das Grundgesetz und die Gesetze beachteten und die sich darausergebende Werteordnung verinnerlichten und danach lebten. AlleMigranten müssten ausreichende Deutschkenntnisse haben. Dasindividuelle Grundrecht auf Asyl bleibe unangetastet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell