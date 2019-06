Rheinische Post: Union und SPD suchen die Normalität Kommentar Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die Hälfte der Wahlperiode ist schon fastvorbei, und die Koalitionspartner haben immer noch keinen normalenArbeitsmodus gefunden. Nachdem sie sich nur unter Mühen zu einerRegierung zusammengerauft hatten, folgten die Krise der Union, derMaaßen-Skandal, der Wechsel an der Spitze der CDU, derEuropawahlkampf, die Krise der SPD. Und jetzt warten alle auf dieNeuaufstellung der SPD-Spitze. Bei einer solchen Performance musssich wirklich niemand über drastisch sinkende Umfragewerte derRegierungsparteien wundern. Dabei wurde auch regiert. Die Bilanz derrealisierten Projekte aus dem Koalitionsvertrag ist durchausvorzeigbar. Union und SPD dürfen nur nicht länger die eigeneSachpolitik permanent mit Streit, Personalquerelen und Existenzkampfüberdecken. Wer nicht selbst an sich glaubt, an den glauben auch dieWähler nicht. Wir haben verstanden - so lässt sich das Signal dergemeinsamen Fraktionsvorstandsklausur von Union und SPDzusammenfassen. Die Union hat sogar ihre über den Koalitionsvertraghinausgehende Forderung zum Soli wieder zurückgezogen. Für 90 Prozentder Steuerzahler ist das eine gute Nachricht. Sie werden entlastet.Die großen Streitthemen wie die Grundrente blieben aber liegen. Dasist insofern ein kleiner Fortschritt, als dass die Koalitionspartnerwährend des Europawahlkampfs keine Gelegenheit ausgelassen haben,aufeinander loszugehen. Profitiert haben von der künstlichenProfilschärfung weder Union noch SPD. Im Gegenteil: Den Platz, densie dabei in der politischen Mitte frei gemacht haben, haben dieGrünen alert eingenommen. Immerhin legt die große Koalition vor derSommerpause noch einmal Tempo vor. Mögen die guten Vorsätze nach demSchock der Europawahl anhalten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell