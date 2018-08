Rheinische Post: Union stellt für mögliche Türkei-Hilfe Bedingungen

Düsseldorf (ots) - Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hat einemögliche finanzielle Hilfe für die Türkei an die Bedingung einespolitischen Kurswechsels der türkischen Regierung geknüpft. "DieUrsache für die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei sind diefahrlässigen Äußerungen von Präsident Erdogan mit Blick auf dieUnabhängigkeit der Zentralbank und die Rechtsstaatlichkeit", sagteHardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Wenn Erdogandiese Haltung nicht grundsätzlich ändert, machen Wirtschaftshilfenkeinen Sinn, dann wäre das vergeudetes Geld", sagte Hardt. "Wenn dietürkische Regierung allerdings umschwenken würde, könnte man überHilfen nachdenken", sagte der außenpolitische Sprecher derUnionsfraktion. "Wir haben ein Interesse an einer starken Türkei -aus politischen und ökonomischen Gründen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell