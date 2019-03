Rheinische Post: Union setzt auf europäische Transitzentren

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - CDU und CSU wollen in ihrem gemeinsamenProgramm für die Europawahl eine Neuorganisation der Aufnahme vonAsylbewerbern. "Wir setzen auf europäische Transitzentren", heißt esnach einem Bericht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) indem ihr vorliegenden Entwurf des Wahlprogramms, das CDU und CSU amMontag beschließen wollen. In diesen Transitzentren müsse "geprüftund entschieden werden, ob jemand schutzbedürftig ist und einreisendarf". Nicht einreisebedürftige Personen sowie solche ohne Asylgrundund ohne Flüchtlingsstatus müssten "von dort zurückgeführt werden".Die Aufgabe der Grenzschutzbehörde Frontex sieht die Union darin,"die ungehinderte Weiterreise illegaler Migranten zu verhindern, siein den Transitzentren unterzubringen und von dort auszurückzuführen", heißt es weiter in dem Entwurf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell