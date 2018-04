Rheinische Post: Union lehnt SPD-Pläne zur Lockerung von Hartz-IV-Sanktionen ab

Düsseldorf (ots) - Die Union hat die von Arbeitsminister HubertusHeil (SPD) in Aussicht gestellte Lockerung der Hartz-IV-Sanktionenstrikt abgelehnt. "Wir halten an den Sanktionen im SGB II fest",sagte Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Wer dieSolidarität der Gemeinschaft zur Sicherung seinerLebenshaltungskosten in Anspruch nimmt, für den gibt es auch dieVerpflichtung zur Mitwirkung", sagte der frühereBundesgesundheitsminister. "Mitwirkungspflichten ohne Sanktionenmachen keinen Sinn." Wer den Anspruch auf Mitwirkung aufgebe, gebeletztlich den Anspruch auf, Menschen zur eigenverantwortlichenLebensführung befähigen zu wollen, sagte der für Arbeitsmarktpolitikzuständige Fraktionsvize.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell