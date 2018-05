Rheinische Post: Union hält an Ankerzentren fest

Düsseldorf (ots) - Trotz Absagen der meisten Bundesländer hält dieUnionsfraktion an Ankerzentren fest, in denen künftig Ankunft,Entscheidung und Rückführung von Flüchtlingen organisiert werdensollen. "Wir werden nun in einem ersten Schritt durch Pilotprojekteoffene Fragen klären und Erfahrungen sammeln", sagte UnionsvizeStephan Harbarth der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). DieZahl der beteiligten Länder sei "nicht ausschlaggebend", sagte derCDU-Innenexperte. Er sei guter Hoffnung, dass die Erfahrungen imPilotbetrieb dazu führen werden, dass sich auch andere Länderanschließen. Die Ankerzentren seien keine vage Absicht, sondern mitdetaillierter Regelung im Koalitionsvertrag fest vereinbart. Daswisse auch die SPD, erklärte Harbarth.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell