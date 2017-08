Rheinische Post: Union begrüßt verstärktes Engagement der USA in Afghanistan

Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende Vorsitzende derUnionsfraktion im Bundestag Franz-Josef Jung (CDU) hat das geplanteverstärkte militärische Engagement der USA in Afghanistan begrüßt."Eine Verstärkung, wie sie jetzt von den Amerikanern beschlossenwurde, ist richtig. Denn die Sicherheitslage hat sich in jüngsterZeit in Afghanistan verschärft", sagte Jung der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Ein weiteresstarkes Engagement dort sei wichtig. Auch die Deutschen müssten ihreAusbildungsmission für die afghanischen Sicherheitskräfte fortsetzen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell