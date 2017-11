Rheinische Post: Union, FDP und Grüne wollen Investitionen in Bildung massiv erhöhen

Düsseldorf (ots) - Im Falle einer Jamaika-Koalition wollen Union,FDP und Grüne die Investitionen in Bildung massiv erhöhen. "DieGesprächspartner wollen in den nächsten vier Jahren Bildung,Wissenschaft, Forschung und Innovation deutlich stärken und machensich das Ziel zu eigen, gesamtstaatlich bis zum Jahr 2025 für Bildungund Forschung insgesamt mehr als 10 Prozent des BIP aufzuwenden",heißt es in dem am Mittwochnachmittag von den Unterhändlernbeschlossenen Papier zum Thema Bildung, das der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Konkretgeplant sind ein "Digitalpakt Schule", "qualitativ hochwertigeGanztagsangebote" nach Bedarf und "bundeseinheitlicheBildungsstandards". Ziel ist: "Wir wollen, dass Deutschland künftigweltweit zu den Spitzenländern bei Bildungsinvestitionen und derQualität der Bildung zählt."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell