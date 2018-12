Rheinische Post: Unbelehrbar

Düsseldorf (ots) - Von Frank HerrmannMit dem bevorstehenden Abgang seines Stabschefs ist sie wohlendgültig gestorben, die Hoffnung, dass sich Donald Trump einhegenlässt von besonneneren Köpfen. Wenn man einem zugetraut hatte, diesenUS-Präsidenten in ein Korsett halbwegs berechenbaren Regierens zuzwingen, dann war es John Kelly. Der Viersternegeneral würde fürgeordnete Verhältnisse sorgen, er würde Trump vor dessen schlimmstenExzessen bewahren, gründliche Debatten ansetzen, so dassEntscheidungen nicht aus dem Bauch heraus fallen. Das war dieErwartung, doch nach knapp anderthalb Jahren ist auch Kellygescheitert. Trump ist Trump geblieben. Ein dünnhäutiger Egomane, derauf Dauer keinen Widerspruch duldet. Und das Weiße Haus bleibt einJahrmarkt der Intrigen. Wie das Paar Ivanka Trump/Jared Kushnerverwandtschaftliche Nähe ausnutzt, um die eigenen Günstlinge nachoben zu bringen, lässt eher an den Hof eines Königs denken als an dieVereinigten Staaten von Amerika. Bleibt die Frage, wer in diesemWeißen Haus noch dienen möchte, wenn man von vornherein weiß, dassdort nur katzbuckelnde Leichtgewichte gefragt sind.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell