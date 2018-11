Rheinische Post: Umweltministerin Schulze verlangt von Herstellern Zusage für Hardware-Nachrüstungen

Düsseldorf (ots) - Vor einem Treffen von Verkehrsminister AndreasScheuer (CSU) mit Auto-Managern an diesem Donnerstag hatBundesumweltministerin Svenja Schulze Zugeständnisse der Industrieverlangt. "Die Autohersteller haben heute die Chance, ihrerVerantwortung gerecht zu werden und verlorenes Vertrauen wiederherzustellen", sagte Schulze der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). "Sie haben gesamtgesellschaftlich etwas gut zu machen."Ohne Millionen Diesel mit hohen Stickoxidwerten und betrügerischerAbgasmanipulation hätten man sich viele Auseinandersetzungen sparenkönnen. "Ich erwarte von den Autobauern daher ein klares Ja zuHardware-Nachrüstungen für Diesel-PKW und zur vollständigenKostenübernahme", sagte Schulze. Sie seien das wirksamste Mittel, umdie Luftbelastung zu senken und die Wertverluste der Dieselaufzufangen. "Technisch sind sie bei Weitem nicht so kompliziert, wieuns das teilweise weiß gemacht werden soll", so die Umweltministerin.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell