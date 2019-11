Rheinische Post: Umweltminister Untersteller warnt Altmaier vor Folgen der Windkraft-Pläne

Düsseldorf (ots) - Baden-Württembergs Energie- und Umweltminister FranzUntersteller (Grüne) hat am Rande der Umweltministerkonferenz vor den Folgen derWindkraft-Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gewarnt. "Bei1000 Metern Mindestabstand zur Wohnbebauung würde knapp die Hälfte derpotenziellen Flächen für neue Windkraftanlagen ausgeschlossen", sagteUntersteller der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Wirtschafts- undenergiepolitisch schade das dem Standort Deutschland. "Und was dieMindestabstandsregelung für den Klimaschutz bedeutet, liegt auf der Hand: Wirwerden die Ziele nicht erreichen", mahnte Untersteller. "Ich kann nur hoffen,dass die Bundesregierung in diesem Punkt vernünftig wird." Wenn sie wirklichKlimaschutz wolle, müsse sie die erneuerbaren Energien fördern und nichteinschränken, so der Grünen-Politiker. "Ansonsten setze ich darauf, dass es inder Länderkammer und im parlamentarischen Verfahren gelingt, das Schlimmsteabzuwenden", sagte Untersteller. Die Umweltministerkonferenz, die bis Freitag inHamburg tagt, wird sich auch mit Klimaschutzmaßnahmen befassen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell