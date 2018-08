Rheinische Post: Umweltbundesamt gegen Hardware-Nachrüstungen auf Kosten von Autobesitzern

Düsseldorf (ots) - Die Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA),Maria Krautzberger, hat sich dagegen ausgesprochen, beiHardware-Nachrüstungen an Dieselautos die Kosten auf Industrie, Bundund Besitzer aufzuteilen. "Aus Sicht des Umweltbundesamtes gilt dasVerursacherprinzip", sagte Krautzberger der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch). "Und auch die Kosten hierfür sollten grundsätzlichvon den Fahrzeugherstellern getragen werden, da sie für denaufgetretenen Schaden verantwortlich sind", so die UBA-Chefin. Zuvorhatte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) eineVerteilung der Kosten für Hardware-Nachrüstungen auf Hersteller, Bundund Autobesitzer vorgeschlagen.Krautzberger wies zudem darauf hin, dass die vor einem Jahr beimDieselgipfel getroffenen Vereinbarungen kaum Wirkung haben undGrenzwerte für Stickstoffdioxid aus Dieselautos auch in diesem Jahrüberschritten werden. "Zu den Maßnahmen des Dieselgipfels zähltenSoftwareupdates und Rückkäufe alter Dieselautos", sagte Krautzberger."Nach unseren Berechnungen wird die Luftbelastung mit NO2 hierdurchnur um zwei bis fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sinken. Dasbedeutet für hoch belastete Städte, zum Beispiel Köln oderDüsseldorf, dass der Grenzwert auch 2018 nicht eingehalten werdenkann", sagte Krautzberger.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell