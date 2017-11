Rheinische Post: Umweltbundesamt fordert nationalen Weg bei Pflanzenschutz

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um die neue Glyphosat-Zulassunghat die Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), Maria Krautzberger,an nationale Spielräume beim Pflanzenschutz erinnert. "Die nationalenSpielräume müssen ausgeschöpft werden", sagte Krautzberger der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)."Chemischer Pflanzenschutz ist ohne Zweifel risikobehaftet, denn wenndie Mittel wirken, dann nicht ohne Nebenwirkungen für die Umwelt",sagte Krautzberger. Deshalb könnten viele der Mittel nur mit hohenUmweltauflagen zugelassen werden. "Das bedeutet, dass die Anwendungvon Mitteln mit starken indirekten Auswirkungen nur noch erlaubt ist,wenn der Betrieb einen Mindestanteil an Flächen vorweisen kann, aufdenen auch Ackerwildkräuter wachsen", sagte Krautzberger. Insektenund Vögel könnten so unbeeinflusst von Pflanzenschutzmitteln lebenund fressen. "Auf diesen ökologischen Ausgleichsflächen müsstejeglicher chemischer Pflanzenschutz unterbleiben", forderte dieUBA-Chefin. Besonders wichtig sei es, den Einsatz vonPflanzenschutzmitteln insgesamt deutlich zu minimieren und stärkerauf Alternativen zu setzen. "Vor allem die konventionelleLandwirtschaft muss hier besser werden", sagte Krautzberger.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell