Rheinische Post: Umweltbundesamt bringt Abschaffung des Dieselprivilegs bei Mineralölsteuer ins Gespräch

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um den Dieselskandal hat diePräsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), Maria Krautzberger, dieAbschaffung des Dieselprivilegs bei der Mineralölsteuer ins Gesprächgebracht. "Das Dieselprivileg bei der Mineralölsteuer muss auf denPrüfstand", sagte Krautzberger der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Dieselfahrer zahlen pro LiterKraftstoff 18,4 Cent weniger als bei Benzin - den Staat kostet dieseSubventionierung mittlerweile 7,8 Milliarden Euro pro Jahr, gutdreieinhalb Milliarden davon für die Pkw-Nutzung", sagteKrautzberger. Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern fürDiesel-Autos seien das rund eineinhalb Milliarden Euro vom Staat fürdie Selbstzünder pro Jahr. "Zum Vergleich: Die Förderung fürElektromobilität beträgt knapp eine Milliarde - aber bis 2020", sagtedie UBA-Chefin. Eine feste Quote für Elektroautos auf EU-Ebene, wiesie SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert, halte sie fürsinnvoll, sagte Krautzberger.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell