Rheinische Post: Der Umwelt zuliebe Kommentar Von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - Geländelimousinen sind für viele Autofahrereine Freude. Sie sind groß und bequem und machen Eindruck. Man sitztin ihnen ein bisschen über den Dingen, weil sie höher sind und mehrÜbersicht ermöglichen. Außerdem kann man leichter ein- undaussteigen. Ein Genuss. Nur: Was soll ein solches Auto, das dem Namennach ins Gelände gehört, in der Stadt? Und die zweite Frage: Werfährt mit einer solch schönen Limousine durchs Gelände? So über Stockund Stein und durch den Matsch wie es Bauern machen müssen - mit denrichtigen, robusteren Geländewagen samt Anhängerkupplung für Heu undVieh. SUVs gehen in der Regel mit höheren CO2-Emmissionen einher. Istder Spaß es wert, dass die ohnehin verschmutzte Luft zusätzlichverpestet wird? Wer sich ein "Sport Utility Vehicle" leisten kann undwill, wird sich von einer höheren Besteuerung nicht abschreckenlassen. Ein solcher Luxus kann dann auch ruhig höher besteuert werdenund dieses Geld in die Schadensbegrenzung fließen. Besser wäre aberein Umdenken beim nächsten Autokauf. Der Umwelt zuliebe.