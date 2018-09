Rheinische Post: Ukrainischer Präsident warnt Deutschland vor Gas-Abhängigkeit

Düsseldorf (ots) - Der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko,hat Deutschland eindringlich vor dem Bau der neuen Ostsee-PipelineNorthstream 2 gewarnt. Ökonomisch mache das milliardenschwere Projektkeinen Sinn, sagte Poroschenko der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag), denn es gebe noch erhebliche ungenutztePipelinekapazitäten in seinem Land. Northstream 2 sei in Wirklichkeit"der Versuch Russlands, die Ukraine zu schwächen, die bisher im Jahrrund drei Milliarden Dollar Transitgebühren einnimmt." Vor allem aberwolle Russlands Präsident sich ein geopolitisches Druckmittel aufWesteuropa verschaffen. "Wenn man bei Gaslieferungen so von Russlandabhängig ist, wie die Ukraine das noch vor wenigen Jahren war, istman erpressbar", sagte Poroschenko. "Gehen Sie nicht in dieselbeFalle!" Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gaslieferungen über dieUkraine wies er von sich. "Ich lade die deutschen Energiekonzerneherzlich ein, in unsere Gaswirtschaft zu investieren! Wenn siemöchten, können sie gerne das Management kontrollieren, sollte es dairgendwelche Zweifel geben. Unsere Türen stehen offen", soPoroschenko.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell