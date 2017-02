Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Düsseldorf (ots) - Die Unabhängige Flugbegleiter-Organisation(Ufo) hat die von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und derLufthansa akzeptierte Schlichtungsvereinbarung scharf kritisiert."Für uns sind die verkündeten Folgen des nun gefundenenSchlichterspruchs ein Super-GAU", sagte Ufo-Tarifvorstand NicoleyBaublies der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). Es gehe gerade völlig unter, dass dieser auchvorsehe, 40 Maschinen aus dem Konzerntarifvertrag herauszunehmen. "Dasind all unsere Befürchtungen wahr geworden: Lufthansa und diePiloten im Konzerntarifvertrag einigen sich auf keine Gesamtlösungund in Folge werden Arbeitsplätze andernorts gleich mit ausgelagert."Das sei insofern frustrierend, als Ufo monatelang mit dem Managementkonstruktiv gerungen habe, sagte Baublies der Redaktion. "Trotz dervon uns und Verdi akzeptierten Veränderungen läuft es jetzt aufTarifflucht hinaus. Das ist ein Unding." Die Ufo hat Baublieszufolge zu den Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen bereits eineaußerordentliche Aufsichtsratssitzung beantragt. "Man muss inzwischendaran zweifeln, dass das Management seiner Verantwortung für dieGesamtbelegschaft überhaupt noch gerecht wird." Der Ufo-Vertretersagte, die Lufthansa solle sich klarmachen, dass sie durch dieseTaktik nichts gewonnen habe: "Sie hat zwar jetzt das ThemaGehaltserhöhungen mit den Piloten ausverhandelt, aber zehn weitereTarifverträge sind offen." Das heiße: Trotz langer Verhandlungen undStreiks sei rein gar nichts befriedet, so Baublies. "Die Pilotenkönnten jederzeit wieder auf die Straße gehen. Ich hätte mirgewünscht, dass man sich nicht auf einen solchen Deal einlässt, derauch das Wohl anderer Beschäftigtengruppe gefährdet."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell