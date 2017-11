Rheinische Post: Ufo-Vorstand in Sorge um Condor

Düsseldorf (ots) - Nach dem Aus von Air Berlin fürchtenGewerkschafter, dass weitere Gesellschaften in Schieflage geratenkönnten. Nicoley Baublies, Tarifvorstand der UnabhängigenFlugbegleiter-Organisation (Ufo) und zugleich Chef der IGLuftverkehr, sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe): "Schauen Sie sich Kandidaten wie Condor an. Diemachen einen ordentlichen Job, obwohl sie veraltete Maschinen habenund keinen starken Konzern im Rücken." Es bestünden dort kostenmäßigakzeptable Tarifbedingungen. Condor sei ein beliebter Anbieter, dochgegen die jetzt entstehende Übermacht des Lufthansa-Konzerns werde essehr schwer. "Wie lange so ein Konstrukt überlebt, ist unsicher. Anderen Stelle wäre ich extrem sauer auf den Staat, der mitStaatsgeldern einen ,nationalen Champion' aufbauen will, ohne zuschauen, ob das noch einen fairen Wettbewerb ermöglicht", sagteBaublies.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell