Rheinische Post: Überfall auf Geldtransporter: Firma schon einmal in Köln überfallen

Düsseldorf (ots) - Der am Flughafen Köln/Bonn überfalleneGeldtransporter und der Geldtransporter, der vor fast genau einemJahr in Köln auf einem Ikea-Parkplatz überfallen worden ist, gehörenderselben Firma. Dies berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post"(Donnerstag) unter Berufung auf das Umfeld des betroffenenUnternehmens. Ein Sprecher der Kölner Polizei bestätigte das: "Wirkönnen bestätigen, dass beide Fahrzeuge demselben Unternehmengehören." Die Kölner Polizei hat angekündigt, sich den Raubüberfallauf einen Geldboten auf dem Möbelhaus-Parkplatz in Köln-Godorf imMärz 2018 noch einmal genauer anzuschauen. Auch damals flüchteten dieTäter mit einem wartenden Fahrzeug, das später ausgebranntaufgefunden wurde.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell