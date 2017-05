Rheinische Post: Über 80 Prozent der Bevölkerung bereit zur Organspende

Düsseldorf (ots) - Die Bereitschaft in der Bevölkerung zurOrganspende liegt bei über 80 Prozent. Das geht aus einer nochunveröffentlichten Befragung der Barmer unter 1000 Versicherten imAlter von 14 bis 64 Jahren hervor, die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegt. Auf dieFrage, ob sie persönlich zur Organspende bereitseien, antworteten 30Prozent "bestimmt", "wahrscheinlich ja" sagten weitere 21 Prozent und"eventuell" erklärten 31 Prozent. Nur knapp jeder Fünfte sagte, ersei "wahrscheinlich nicht" oder "bestimmt nicht" zu einer Organspendebereit. Der weitere Trend der Umfrage: Wer sich intensiv mit demThema auseinandergesetzt hat, ist eher zur Organspende bereit. Derhöchste Anteil an Organspendeausweisen findet sich bei den 18- bis25-Jährigen mit 46 Prozent, während sonst nur knapp jeder Dritte einsolches Dokument besitzt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell