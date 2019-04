Düsseldorf (ots) - Die Zahl der begabten Studenten, die über dasneue "Deutschlandstipendium" mit 300 Euro pro Monat unterstütztwurden, hat sich seit dem Start 2011 auf über 25.900 im Jahr 2017verfünffacht. Das geht aus der Antwort der Regierung auf eine kleineAnfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer "RheinischenPost (Donnerstag) vorliegt. Demnach nahm auch das finanzielle Volumendeutlich zu, das private Geldgeber beisteuern. Es stieg von 3,4Millionen Euro im Jahr 2011 auf knapp 27 Millionen im Jahr 2017. DerAnteil der Geförderten mit Migrationshintergrund liegt mit 28 Prozentdeutlich über ihrem Anteil in anderen Begabtenförderprogrammen. DieHälfte aller Geförderten seien Studienanfänger, heißt es in derAntwort. Das Deutschlandstipendium fördere junge Talente, die dieBegabtenförderwerke oftmals nicht erreichten, sagte der FDP-PolitikerJens Brandenburg. "Die hohe soziale Heterogenität der Stipendiatenist ein tolles Signal für engagierte Studierende mitMigrationshintergrund und an Fachhochschulen." Er forderte dieHochschulen auf, das Stipendium für begabte Studenten noch stärkereinzusetzen. "Nicht alle Hochschulen nutzen das Potenzial desDeutschlandstipendiums für ihre Studierenden. Das muss sich ändern",sagte Brandenburg.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell