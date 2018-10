Rheinische Post: Uber startet in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber wird nebenMünchen und Berlin künftig auch in Düsseldorf unterwegs sein. "Wirwerden am 1. Oktober in Düsseldorf starten. Unser Angebot reflektiertdabei sehr stark das neue Uber", sagte Uber-Deutschland-ChefChristoph Weigler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). DasUnternehmen wird dabei mit einer Kombination der bisherigen Angebotein Berlin und München an den Start gehen. "Bei Uber Taxi können sichKunden per App ein klassisches Taxi rufen. Bei Uber X kommt einMietwagen mit Chauffeur, bei Uber Green, und darauf sind wirbesonders stolz, sitzt der professionelle Fahrer in einemvollelektrischen Fahrzeug. Damit bündeln wir zum ersten Mal alleDienste, die sich in Deutschland bewährt haben, in einer Stadt",sagte Christoph Weigler.Für Düsseldorf habe man sich aufgrund des großen Interessesentschieden. "Wir haben hier schon immer eine sehr hohe Nachfragenach Uber festgestellt. Wir haben nachvollzogen, wie oft esBestellversuche in Städten gibt, in denen es uns nicht gibt. Daswaren in Düsseldorf allein in diesem Jahr 150.000", sagte Weigler der"Rheinischen Post".Uber war bereits 2014 in der nordrhein-westfälischenLandeshauptstadt aktiv, musste sein Angebot UberPop damals aber wieauch in anderen Städten einstellen, weil Gerichte den Dienstverboten. Uber überarbeitete sein Angebot anschließend komplett undarbeitet heute ausschließlich mit professionellen Fahrern zusammen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell