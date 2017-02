Rheinische Post: US-Botschaft sieht Trump-Provokationen bei Düsseldorfer Rosenmontagszug gelassen

Düsseldorf (ots) - Der US-Präsident vergewaltigt dieFreiheitsstatue und wird schließlich von dieser enthauptet - dieseprovokanten Darstellungen auf Mottowagen beim DüsseldorferRosenmontagszug sorgen für Diskussionen. Die US-Botschaft in Berlinjedoch sieht die Arbeiten von Wagenbauer Jacques Tilly nach eigenerAussage gelassen. "Der Karneval hat in Deutschland eine langeTradition und ist für seinen Überschwang und seine ausgelassenenDarstellungen berühmt", teilte die Pressestelle der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Onlineausgabe und Dienstagausgabe)mit. "Die Botschaft wünscht den Feiernden alles Gute und viel Spaß."Tilly kritisiert mit seinen Trump-Karikaturen nach eigenen Aussagendie Aushöhlung demokratischer Prinzipien durch eine neuePolitikerkaste. "Wir stehen unter dem Eindruck einerrechtspopulistischen Revolte, die um sich greift und demokratischeWerte angreift", sagte Tilly der Redaktion.Link: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/karneval/rosenmontagszug-wagen-in-duesseldorf-zeigt-donald-trump-als-vergewaltiger-aid-1.6638083Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell