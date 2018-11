Rheinische Post: US-Botschaft bestätigt Auto-Treffen bei Trump

Düsseldorf (ots) - Die amerikanische Botschaft in Berlin hat einTreffen deutscher Autokonzern-Chefs mit hochrangigenUS-Regierungsvertretern am kommenden Dienstag in Washingtonbestätigt. Die Botschaft sei beim Zustandekommen des Treffenbeteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Zuvor war bekannt geworden, dass dieUS-Regierung die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW für nächsteWoche nach Washington eingeladen hatte. Demnach sei die Initiativedafür vom US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell,ausgegangen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell