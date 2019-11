Rheinische Post: UBA-Chefin fordert Änderungen im Klimapaket zu Windkraft-Abstandsregeln

Düsseldorf (ots) - Die Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), MariaKrautzberger, hat die Bundesregierung eindringlich davor gewarnt, allgemeingültige Mindestabstände für Windkraftanlagen einzuführen. "Jede pauschaleAbstandsregelung von tausend Metern zu Wohngebäuden führt unabhängig von derGebäudezahl dazu, dass die Ausbauziele für Windkraftanlagen bis 2030 nichterreicht werden können", sagte Krautzberger der Düsseldorfer "Rheinischen Post".Sie forderte Änderungen im Klimapaket von Union und SPD. "Die Regelungen imKlimapaket sind in dieser Hinsicht kontraproduktiv und sollten geändert werden",sagte Krautzberger. Dabei stützt sich die UBA-Chefin auf eine neue Studie, dieder "Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegt. Aus der Analyse des UBA geht hervor,dass das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 rund 67 bis 71 GigawattWindenergie an Land zu installieren, mit den aktuell ausgewiesenen Flächen nurtheoretisch erreichbar wäre. Demnach ist derzeit in ganz Deutschland eine Flächevon rund 3100 Quadratkilometern für die Windenergienutzung vorgesehen - einknappes Prozent des Bundesgebietes. Tatsächlich können Windanlagenbetreiber lautStudie aber nur einen kleinen Teil davon nutzen, strengere Abstandsregeln würdenden Ausbau zusätzlich bremsen. "Wir brauchen nicht weniger, sondern dringendmehr und vor allem tatsächlich nutzbare Flächen für die Windenergie an Land",sagte Krautzberger. Das gehe aber am besten mit einer Einzelfallabwägung vor Ortentlang klarer Leitlinien - und nicht über die Ausweitung pauschalerMindestabstände. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) undBundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ringen derzeit um einen Kompromissbei Abstandsregeln von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden. Altmaier sieht vor,dass Windräder künftig mindestens tausend Meter von bestehenden oder geplantenWohnsiedlungen ab fünf Gebäuden entfernt sein müssen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell